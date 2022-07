Paulo Bragança e o fado das canções de Adriano

A revisitação do repertório de Adriano Correia de Oliveira por Paulo Bragança é, comprovadamente, um dos grandes momentos do ano em que o recordamos.

Completaram-se esta quinta-feira seis meses do ano em que se assinalam 80 anos do nascimento de Adriano Correia de Oliveira (Porto, 9 de Abril de 1942) e também os 40 anos da sua morte (em Avintes, a 16 de Outubro de 1982), que lhe abreviou a vida, precocemente, a outros 40. Do que até agora se fez, entre exposições e concertos, para lá da edição de um livro de banda desenhada com inclusão de um CD (O Perigoso Pacifista, ed. A Seita, 2022), fica sobretudo a curiosidade de saber o que virá depois, até Abril de 2023, quando tais comemorações se encerram, além do prometido livro Adriano, um canto em forma de Abril, ainda em curso.