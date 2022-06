Paulo Bragança celebra num disco a voz e a obra de Adriano Correia de Oliveira

A ideia foi dele e é antiga: celebrar as canções e a voz de Adriano Correia de Oliveira. Em 2017, ano em que voltou a Portugal, após onze anos de ausência na Irlanda e com uma passagem pela Roménia, Paulo Bragança apresentou esse projecto ao responsável pelos espectáculos na Festa do Avante!, Ruben de Carvalho (1944-2019), e estreou-o lá, na edição desse ano, no dia 2 de Setembro. No mês seguinte, apresentou-o também no FOLIO, em Óbidos, no dia 25 de Outubro. Isto num ano em que pisou vários outros palcos (Museu do Fado, Festival Bons Sons, Festival Caixa Alfama) e colaborou com os Moonspell no álbum 1755, enquanto preparava um novo álbum, Cativo, que lançou em 2018. No Verão de 2019 participou no concerto-homenagem a António Variações que encerrou as Festas de Lisboa, junto à Torre de Belém (juntamente com Ana Bacalhau, Conan Osíris, Lena d’Água, Manuela Azevedo e Selma Uamusse, acompanhados pela Orquestra Metropolitana de Lisboa) e, meses depois, deu no dia 25 de Outubro de 2019 um concerto memorável no Centro Cultural de Belém. Trinta e um concertos, no total.