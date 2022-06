OPEP+ confirma subida da produção em 648 mil barris por dia em Agosto

A aliança OPEP+, liderada pela Arábia Saudita e pela Rússia, confirmou esta quinta-feira que, em Agosto, vai aumentar o fornecimento de petróleo em 648.000 barris de petróleo bruto por dia, para um total de 43,85 milhões de barris por dia.

“À luz dos fundamentos actuais do mercado”, a OPEP+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo e 10 aliados) confirmou num comunicado “a decisão de ajustar a produção global mensal no mês de Agosto de 2022 em mais 648.000 barris por dia”.

Confirma-se, assim, o plano de aumento de produção anunciado no início do corrente mês.

Mas, do encontro desta quinta-feira, nada saiu sobre a política a seguir a partir de Setembro, apesar da oferta limitada e a subida de preços.

Além disso, os ministros da OPEP e os 10 aliados, incluindo a Rússia e o México, concordaram, na videoconferência de hoje, em reunir-se novamente por via electrónica em 3 de Agosto.

A decisão da OPEP+ antecede a viagem que o presidente dos EUA, Joe Biden, prevê fazer ao Oriente Médio, incluindo Riad, com vista a um aumento de produção de petróleo.

Nos mercados de futuros, as cotações do petróleo seguem em queda ligeira, num dia em que também os mercados accionistas seguem no “vermelho”, com receios de recessão da economia global.