Receios de recessão global atiram bolsas e petróleo para terreno negativo

As bolsas asiáticas encerraram no vermelho e contagiaram tanto os mercados europeus, como a cotação do petróleo no arranque desta quinta-feira. A dominar o sentimento dos investidores está o receio de uma recessão global na sequência da ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia e de todas as consequências que a guerra está a gerar nos preços dos bens alimentares e da energia. As declarações do presidente russo, Vladimir Putin, sobre a adesão da Finlândia e da Suécia à NATO também não ajudam.

Naquele que deverá ser o pior trimestre desde o surgimento da pandemia, refere a Reuters, a bolsa de Lisboa abriu a cair mais de 1%, tendência que é mais acentuada no maior índice alemão, o DAX, que cai ligeiramente acima de 2%. O CAC de Paris segue a cair 1,9%, e vários outros índices perdem mais de 1%.

A cotação do petróleo segue em queda ligeira, com o Brent, referência para a Europa, a negociar a 115,57 dólares, menos 0,59% que na sessão de ontem, e o crude West Texas Intermediate (WTI), referência para os Estados Unidos cai 0,15% para 109,62 dólares, numa altura em que se aguardam as conclusões da reunião dos países membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

As posições assumidas pelos bancos centrais, no encontro que terminou esta quarta-feira em Sintra, não são animadoras, nomeadamente quando assumem que o actual nível elevado da inflação, mesmo que seja controlado, não vai ser possível reverter nos próximos tempos.

As perspectivas, no médio prazo, para a evolução dos mercados do petróleo e do gás natural são igualmente negativas.