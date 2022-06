Bruxelas descarta extensão do PRR e incentiva Portugal a acelerar

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) é para cumprir até 2026 e não haverá volta a dar. Bruxelas diz que mudar o calendário do PRR exigiria unanimidade entre os 27 Estados-membros da União Europeia (UE) – uma interpretação que é contestada por pelo menos um eurodeputado português – e que esse consenso é “improvável”. Assim, resta a Portugal carregar no acelerador das reformas e dos investimentos, até porque a inflação e a guerra na Ucrânia têm um impacto nulo sobre as reformas e muito reduzido nos investimentos, embora alguns deles, como a expansão dos metros do Porto e de Lisboa, ou os projectos na área da habitação, possam sentir mais as consequências desses dois factores.