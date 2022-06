Portugal reafirma defesa dos híbridos na redução de CO2 dos carros

Os ministros do Ambiente dos países da União Europeia ainda não chegaram a um consenso sobre as metas da descarbonização e as ferramentas de apoio que foram propostas pela Comissão Europeia e pelo Parlamento Europeu. Bruxelas e Estrasburgo querem acabar com a venda de carros com motor a gasóleo ou gasolina em 2035, mas este é um dos pontos do pacote ambiental “Fit for 55” (Objectivo 55) sem acordo de todos. Reunidos nesta terça-feira para o Conselho de Ministros europeus do Ambiente, as delegações nacionais que estiveram esta terça-feira no Luxemburgo, sob a presidência francesa, suspenderam o debate para tentarem negociar um consenso generalizado sobre os diversos pontos daquele pacote legislativo, que inclui os sectores marítimo, aéreo, florestal e vai muito para além do transporte.