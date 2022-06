Veja em directo a Conferência dos Oceanos

A Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, que decorre em Lisboa entre 27 de Junho a 1 de Julho, pretende impulsionar a comunidade internacional a adoptar soluções para a gestão sustentável do oceano, incluindo o combate à acidificação da água, poluição, pesca ilegal e perda de habitats e biodiversidade.

A conferência junta 17 chefes de Estado – um deles deverá ser o Presidente francês Emmanuel Macron –, dois vice-presidentes, 11 chefes de Governo, 113 ministros e 61 secretários de Estado ou equivalentes, além das lideranças de 38 agências especializadas, incluindo várias do sistema da ONU, como o Programa de Ambiente das Nações Unidas ou a Agência Internacional de Energia Atómica e o próprio secretário-geral da ONU, António Guterres. Além de 1178 organizações não-governamentais, 410 empresas e 154 universidades. A Rússia estará presente, representada por um enviado do Governo para o clima.

A ONU fixou dez metas a alcançar entre 2020 e 2030 no âmbito do Objectivo de Desenvolvimento Sustentável 14, sobre protecção da vida marinha, como a prevenção e redução da poluição e da acidificação, a protecção dos ecossistemas, a regulamentação da pesca e o aumento do conhecimento científico. As Nações Unidas consideram a conferência de Lisboa como uma oportunidade para um apelo à acção para reverter o declínio da saúde dos oceanos.