De regresso a Aveiro, Tiago Santos brinda-nos com Courage e os seus melhores sabores

Mais do que ser a sua cidade de nascença, Aveiro é, para o cozinheiro Tiago Santos, a terra onde tudo começou. Foi ali, a poucos metros das águas da ria, que se aventurou no mundo da cozinha – começou a trabalhar como ajudante e só depois foi tirar o curso, na Escola de Hotelaria e Turismo do Fundão. Aos 38 anos, e já depois de ter percorrido vários pontos do país e do estrangeiro, regressou a Aveiro, onde, apoiado por outros dois filhos da terra, acaba de abrir um restaurante. Um verdadeiro acto de coragem, “depois de dois anos de pandemia e com uma guerra a decorrer”, nota.