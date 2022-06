Comboio de alta velocidade chega a Badajoz a ‘meia velocidade’ e não segue para Lisboa

Uma viagem de ensaio entre Plasencia e Badajoz nesta quinta-feira serviu para apresentar aquilo que será o serviço de alta velocidade de Madrid para a Extremadura a partir de 19 de Julho. No total são 150 quilómetros de via-férrea entre Plasencia e Badajoz, no que constitui o princípio do princípio da futura linha de alta velocidade Madrid-Lisboa, mas 50 minutos é pouco quando Badajoz ainda fica a 4h17 de Madrid e a mais de quatro horas de Lisboa. Para já a Renfe propõe continuar o serviço de Badajoz até à capital portuguesa, mas a ideia está dependente de acordo com a CP. Neste P24 ouvimos o jornalista Carlos Cipriano.

