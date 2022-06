Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

Kiev diz que em Severonodetsk as tropas não estão isoladas e conseguem receber armas e retirar soldados feridos. NATO parece pronta para aprovar a maior reforma das suas defesas desde a Guerra Fria. A Ucrânia dará início ao primeiro julgamento de um soldado russo por violação. Líderes dos 27 da UE vão decidir sobre o processo de candidatura da Ucrânia ao bloco europeu. Artigo em actualização

Actualizado às 17h30

► As tropas ucranianas que combatem em Severodonetsk não estão isoladas e ainda conseguem receber armas e retirar os soldados feridos, avançou Oleksii Gromov. O chefe-adjunto do Departamento Operacional Principal do Estado-Maior General diz que os corredores de abastecimento estão afectados, mas ainda permitem a circulação de bens e pessoas.

► A Ucrânia deverá dar início a uma audiência preliminar no primeiro julgamento de um soldado russo por violação, esta quinta-feira. O militar é acusado de violação e de assassinar um civil a 9 de Março.

► A NATO parece estar pronta para aprovar, já na próxima semana, a maior reforma das suas defesas desde a Guerra Fria, incluindo uma grande expansão de uma força de 40.000 militares em alerta para responder a uma possível crise.

► Os líderes dos 27 da União Europeia (UE) vão decidir esta quinta-feira sobre o processo de candidatura da Ucrânia ao bloco europeu. Kiev espera apoio unânime dos líderes da UE à candidatura do país.

► Os dois britânicos e um marroquino capturados na autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD) estão a preparar-se para recorrer da sentença de morte a que foram condenados, revelou a agência TASS.

► Mais de 150 monumentos ou sítios históricos protegidos ucranianos foram danificados ou destruídos pela guerra, avançou a Unesco. Em Mikolaiv, três mísseis atingiram a cidade enquanto as defesas aéreas derrubaram outros dois mísseis perto da cidade de Odessa, no Sul.

► As forças russas capturaram duas vilas a sul das cidades de Lysychansk e Severodonetsk, na Ucrânia, foco da ofensiva russa na região, revelou o governador de Lugansk, Serhiy Gaidai.