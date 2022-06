Kate e William já têm um retrato oficial. E são mostrados como um casal descontraído

William de mão no bolso das calças e as pernas ligeiramente afastadas, com uma flectida. Kate, ligeiramente de lado, um braço nas costas do marido e outro estendido ao longo do corpo. Ambas as posturas reflectem a descontracção pela qual os duques de Cambridge têm vindo a ser conhecidos e passa a constar como uma imagem de marca, depois de registada para a posteridade pela premiada retratista britânica Jamie Coreth. “Queria mostrar suas altezas reais de uma forma em que parecessem tão relaxadas e acessíveis como elegantes e dignas”, explicou a artista, citada pela People.

Foto Em 2023, o quadro será exibido na Galeria Nacional do Retrato, em Londres Jamie Coreth/Fine Art Commissions

Coreth retratou a duquesa com o vestido Falconetti da The Vampire's Wife, a marca criada por Susan Cave, que Kate usou numa viagem à fábrica Guinness, em Dublin, em 2020, interpretado, na época, como um risco. Afinal, o vestido esmeralda metálico não passa despercebido em lado nenhum, e Kate é conhecida por não ser extravagante com o seu guarda-roupa.

A compor o visual, Kate calça uns clássicos Hangisi de Manolo Blahnik, na mesma tonalidade esmeralda do vestido, uns stiletto que alcançaram fama mundial depois de, na saga de culto Sexo e a Cidade, Mr. Big ter pedido Carrie Bradshaw em casamento com um par (na época, azul).

Já o príncipe William surge num bem cortado fato, em tom escuro, com a gravata numa tonalidade azul que parece combinar com a roupa de Kate.

A pintura foi revelada na manhã desta quinta-feira, no Museu Fitzwilliam da Universidade de Cambridge, com a presença dos duques, e foi encomendada pelo Fundo Real de Retratos de Cambridge. Em 2023, o quadro será exibido na Galeria Nacional do Retrato, em Londres, que actualmente exibe três retratos de Kate Middleton, expostos desde Janeiro, quando a duquesa celebrou 40 anos​.

Para Jamie Coreth, citada pela revista Vogue, “foi o privilégio mais extraordinário” ter sido escolhida para realizar esta obra.