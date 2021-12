O que vestem Carrie, Charlotte e Miranda no regresso de O Sexo e a Cidade? Roupa em segunda mão

Os responsáveis pelo guarda-roupa da série, Molly Rogers e Danny Santiago, não só escolheram peças em segunda mão para And Just Like That , como reutilizaram peças antigas das personagens.

É improvável imaginar Carrie Bradshaw a vasculhar numa pilha de roupa de uma loja em segunda mão, mas agora o cenário podia ser possível. Na nova série And Just Like That, que trouxe de volta a história das amigas nova-iorquinas de O Sexo e a Cidade, muitas das roupas das personagens foram, na realidade, encontradas em lojas de segunda mão ─ um sinal dos tempos e de como a moda tem mudado.

A figurinista Molly Rogers e o stylist Danny Santiago são os responsáveis pelo guarda-roupa de O Sexo e a Cidade desde que a série começou em 1998. Mas, se antes contactavam os designers em voga ou iam às lojas mais exclusivas em busca das peças ideais para cada personagem, agora, no regresso do franchise —​ criado por Darren Star e Michael Patrick King com base nas crónicas de Candace Bushnell —,​ foram mais além. Grande parte dos coordenados usados por Carrie, Charlotte e Miranda são de lojas de segunda mão.

Nesse sentido, em parceria com a plataforma norte-americana Thred-Up, a terceira maior loja online de segunda mão dos EUA, estão disponíveis centenas de peças, com a curadoria de Rogers e Santiago, inspiradas nas protagonistas. A iniciativa, explicam à revista de negócios Fast Company, pretende derrubar o estigma que ainda está, por vezes, associado às compras de roupas usadas, com potencial de serem uma abordagem criativa e sustentável à moda. Ao projecto está associada uma vertente solidária, em que o valor de todas as peças desta curadoria reverte a favor da fundação de Willie Garson, o actor que interpretava Stanford Blatch, o melhor amigo de Carrie Bradshaw, e que morreu este ano, vítima de cancro do pâncreas, aos 57 anos.

Carrie, Charlotte e Miranda: personalidades e guarda-roupas heterogéneos

No primeiro episódio de And Just Like That não faltam acessórios e peças de roupa em segunda mão. Molly Rogers e Danny Santiago escolheram coordenados completos ou apenas detalhes que fossem ao encontro das personalidades das protagonistas e do seu estilo de vida. Na nova série, Miranda, interpretada por Cynthia Nixon, deixou a carreira numa sociedade de advogados para voltar a estudar na Universidade de Colúmbia. Em quase todas as cenas desse episódio, Miranda usa looks usados, como os vestidos estilo boho. “Ela [a Miranda] é de Brooklyn. Há provavelmente uma loja em segunda mão no bairro que ela adore”, imagina Rogers, em declarações à Fast Company.

Mas, se vestir Miranda com roupas em segunda pode ser fácil, por ter uma personalidade mais “alternativa”, Charlotte — uma mãe a tempo inteiro do Upper East Side , a que Kristin Davis dá vida — pode ser mais difícil. No primeiro episódio, há uma cena em que a personagem compra vestidos Oscar de La Renta para as filhas. Será, por isso, natural que também ela prefira ter as novas colecções dos criadores de moda. Ainda assim, Danny Santiago destaca alguns detalhes dos coordenados que são em segunda mão, como uma camisa em seda que usa num almoço, na primeira cena da série.

A estrela e a fashionista do grupo é, sem dúvida, Carrie Bradshaw, que se tornou um ícone de estilo. Para o guarda-roupa da personagem, interpretada por Sarah Jessica Parker, os designers escolheram misturar peças de autor com alguns elementos surpresa em segunda mão, representativos da personalidade da colunista. Bradshaw é conhecida pela extensa colecção de malas e numa das cenas do reboot da série utiliza um saco preto da emissora WNYC, a estação de rádio pública de Nova Iorque.

Reutilizaram-se também peças icónicas de outras temporadas de O Sexo e a Cidade: como um grande alfinete em forma de flor ou os icónicos sapatos Manolo Blahnik, que Carrie usou para casar com Mr. Big —​ interpretado pelo actor Chris Noth, a enfrentar actualmente acusações de agressão sexual. Muitas dessas peças marcantes, como os chapéus, já tinham sido encontradas em mercados de segunda mão, relembra Danny Santiago. Todavia, há mais de 20 anos, pouco se falava de sustentabilidade na indústria da moda.

Desta vez, a missão foi levada a sério. Por conta da pandemia de covid-19, Molly Rogers e Danny Santiago recordam ter passado horas a pesquisar nas plataformas de venda online, ao contrário de antigamente, quando estavam na primeira fila dos desfiles de moda a escolher as novidades. “Há uma consciencialização de quanto lixo gera o consumo de roupa. E também há mais acesso a alternativas sustentáveis”, salienta Santiago. “As pessoas perceberam que podem encontrar coisas que adoram tanto como as que compraram novas”, acrescenta.

Foto Da esquerda para a direita: Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker e Kristin Davis walk nas filmagens do primeiro filme de "O Sexo e a Cidade", em 2007 REUTERS/Lucas Jackson

Hoje, o consumismo a que a série apelava, no fim dos anos 1990, já não faz sentido, nem é considerado “cool”, como afirmam os responsáveis. O estigma das compras em segunda mão também está a diminuir, especialmente entre os mais novos, mas também nas gerações acima — na casa dos 40 e 50 anos, onde se enquadram Carrie, Charlotte e Miranda. De acordo com a plataforma Thred Up, um terço dos consumidores nessa faixa etária consome segunda mão, o dobro de há quatro anos. Comprar em segunda mão, sublinha Molly Rogers, mostra que se é “uma pessoa consciente, que se preocupa em proteger o futuro do planeta”. “Mesmo que se misture peças de segunda mão com novas peças estamos a diminuir a nossa pegada ambiental”, conclui.

A série And Just Like That pode ser acompanhada na HBO Portugal com Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis como protagonistas e produtoras-executivas. Do reboot está ausente Kim Catrall, a actriz que interpretava Samantha, por desinteresse em regressar à personagem. Em causa estará também uma querela pública com Sarah Jessica Parker.