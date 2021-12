Chris Noth, de O Sexo e a Cidade, acusado de agressão sexual por duas mulheres

Mediatismo do actor após o regresso ao seu emblemático papel de Mr. Big em And Just Like That... fez as alegadas vítimas sentir-se compelidas a contar as suas histórias.

O actor norte-americano Chris Noth, conhecido por interpretar o papel de Mr. Big em O Sexo e a Cidade, é acusado por duas mulheres de agressão sexual. As duas mulheres em causa são bastante mais jovens do que o actor, não se conhecem e relatam encontros ocorridos com anos de diferença mas com elementos comuns — nomeadamente serem fãs de Noth quando o conheceram, o mesmo alegado processo de sedução pela estrela e os actos cometidos. Chris Noth, que regressou à personagem de O Sexo e a Cidade com grande mediatismo na semana passada, diz que as acusações são “categoricamente falsas” e que “os encontros foram consensuais”.

A notícia é avançada esta quinta-feira pela revista Hollywood Reporter, que detalha que as duas mulheres contactaram o órgão de informação com meses de diferença e que dizem ter-se sentido compelidas a contar as suas histórias depois de terem visto o actor, hoje com 67 anos, regressar à ribalta. Nenhuma das mulheres trabalhavam com ou para o actor, tendo-o conhecido nos seus locais de trabalho — uma trabalhava numa empresa de Los Angeles que Noth frequentava, em 2004, outra trabalhava numa discoteca de Nova Iorque de que o actor era cliente, em 2015.

Ambas relatam como o actor era um ídolo e como terá sido sedutor para com elas, que tinham respectivamente 22 e 25 anos quando Noth tinha 49 e 60 anos.

No caso da primeira, identificada sob o pseudónimo Zoe, o actor tê-la-á convidado para a piscina do seu condomínio privado, onde a jovem conhecia uma outra moradora. Ambas estiveram com o actor na piscina, tendo ele deixado para trás um livro quando se ausentou para que a jovem lhe desse depois a sua opinião. Zoe diz ter ido entregar o livro a Chris Noth, também conhecido pelo seu papel na série criminal Lei e Ordem, e quando chegou ao seu apartamento descreve ter sido beijada, tendo correspondido timidamente e dito que iria voltar para junto da amiga. Foi então, alega na revista norte-americana, que ele a terá agarrado, despido à força e violado frente a um espelho; Zoe diz ter gritado “pára” e pedido que “ao menos usasse um preservativo”.

A jovem diz ter sofrido uma experiência violenta e ficado com sangue na roupa; não contou à amiga o sucedido mas acabou por ir com ela ao hospital Cedars-Sinai, onde foi assistida e revelou ter sido violada; recusou identificar o agressor; no dia seguinte, informou a sua chefe do sucedido mas pediu que não fosse divulgado o caso; em 2006, frequentou um centro de aconselhamento para vítimas de violação — a instituição confirma tê-la assistido.

Chris Noth diz em comunicado: “As acusações feitas contra mim por pessoas que conheci há anos, há décadas mesmo, são categoricamente falsas. Estas histórias podiam ser de há 30 anos ou há 30 dias — não significa sempre não — é uma fronteira que não ultrapassei. Os encontros foram consensuais. É difícil não questionar o timing destas histórias. Não sei por que é que estão a surgir agora, mas uma coisa sei: não ataquei estas mulheres”.

Lily, a outra mulher que acusa Roth de violação, conta uma história passada em 2015. O actor convidou-a para jantar, conversaram sobre a sua carreira, beberam bastante e seguiram para casa do actor em Greenwich Village para continuar a conversa e beber whiskey, conta a alegada vítima. Lily diz ser “humilhante” pensar quão ingénua terá sido ao pensar que iam apenas continuar a conversar. O actor era casado.

“Ele tentou beijar-me”, relata, dizendo que Noth insistiu bastante. “Eu devia ter dito que não e saído. E de repente ele tinha baixado as calças e estava à minha frente”, descreve, dizendo que forçou sexo oral e depois sexo frente a um espelho. “Eu estava a chorar”, diz Lily. Mal saiu, contou a uma amiga mas recusou chamar a polícia. Diz que Noth a voltou a contactar para novos encontros, tentando sondar o que Lily achava do que tinha sucedido — a revista Hollywood Reporter viu os SMS em causa.

Ambas as mulheres mencionam o movimento #MeToo e o facto de o actor ter voltado a estar na paisagem mediática devido ao seu famoso papel e à nova série And Just Like That....