Porque é que a acne adulta está a aumentar e o que fazer?

Parece ser um truque cruel da Mãe Natureza. Numa altura em que a pessoa começa a preocupar-se com linhas finas e rugas no rosto, encontra-se também a lidar com o ressurgimento de acne. Isto tornou-se um fenómeno notável durante a pandemia de covid-19. Um estudo publicado na edição de Dezembro de 2021 do Journal of Cosmetic Dermatology avaliou a acne em 172 pessoas a trabalharem no sector dos cuidados médicos durante a pandemia e descobriu que 45% relatou um agravamento, 27% observou recaídas e mais de 7% indicou que estava a ter acne pela primeira vez.