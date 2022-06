“O secretismo faz parte do encanto” das monarquias

No novo livro As Dez Monarquias da Europa , o jornalista Alberto Miranda apresenta as famílias reais europeias. A favorita dos portugueses? A britânica, claro. Esta terça-feira, o príncipe William faz 40 anos.

Se dúvidas existissem quanto ao fascínio que as monarquias exercem nas gentes, as celebrações do Jubileu de Platina de Isabel II foram a derradeira prova — de acordo com a BBC, só no último dia de festejos participaram mais de dez milhões de pessoas em todo o Reino Unido. A monarca, a mais conhecida em todo o mundo, é apenas uma dos dez soberanos a reinar na Europa, apresentados, pelo jornalista especialista em realeza Alberto Miranda, no seu novo livro As Dez Monarquias da Europa, lançado a 26 de Maio, sob a chancela da Casa das Letras.