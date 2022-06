Jubileu de Platina: depois de um último dia com desfiles e “Big Jubilee Lunches”, Isabel II acenou e agradeceu

O quarto e último dia das celebrações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II foi celebrado em grande um pouco por todo o Reino Unido, com as cerimónias de encerramento a terem lugar em Londres e, mais concretamente, na Mall, a grande avenida da capital nas imediações do Palácio de Buckingham.

Um dos momentos altos de um cortejo que atraiu milhares de pessoas até à capital – e que contou com a participação de vários artistas, músicos, desportistas, celebridades e figuras públicas britânicas que marcaram os últimos 70 anos – foi a exibição da Gold State Coach, pela primeira vez em quase duas décadas. O evento incluiu ainda uma parada militar, um desfile com perto de 300 bicicletas, motas e carros de vários períodos históricos das últimas sete décadas e diversas actuações musicais.

Ao mesmo tempo, cerca de 16 mil pessoas aderiram aos “Big Jubilee Lunches”, juntando-se em piqueniques e em festas ao ar livre um pouco por todo o país.

​A rainha, de 96 anos, foi novamente forçada a ficar em repouso, “por problemas de mobilidade”, mas não deixou de aparecer na varanda do Palácio de Buckingham para agradecer à multidão.

Num comunicado do Palácio de Buckingham, Isabel agradeceu a participação no Jubileu de Platina, dizendo que ficou “profundamente emocionada” com a adesão e “inspirada pela bondade, alegria e afinidade que foram tão evidentes nos últimos dias”.

“Embora não tenha podido participar, em pessoa, em todos os eventos, o meu coração tem estado com todos vós; e continuo comprometida em servir-vos da melhor maneira que conseguir, apoiada pela minha família”, garantiu, fechando assim os quatro dias de celebrações dos seus 70 anos de reinado.