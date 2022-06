Dora Morelenbaum e Arnaldo Antunes apresentam novos discos em Portugal

Dora traz Vento de Beirada e Arnaldo Lágrimas no Mar, gravado com o pianista Vitor Araújo. Ela está este domingo no Coliseu do Porto (18h) e ele fecha a digressão amanhã em Lisboa, no Maria Matos (21h).

Em tempo de festivais, não é raro os músicos aproveitam a oportunidade para marcaram pequenas digressões paralelas. Foi o caso dos brasileiros Bala Desejo, que a caminho do Primavera Sound, em Barcelona e em Madrid, actuaram por três vezes em Portugal em fins de Maio e princípios de Junho, ou agora de Arnaldo Antunes (Titãs, Tribalistas), que, depois de um concerto “de plateia cheia” no NOS Primavera Sound no Porto, no dia 10 de Junho, aproveitou para actuar noutros locais, como Serpa ou Coimbra, onde tem um concerto este domingo no Convento de São Francisco (às 18h), fechando a digressão segunda-feira em Lisboa, no Teatro Maria Matos (21h), com o pianista Vitor Araújo.

Foto Arnaldo Antunes (à direita) com o pianista Vitor Araújo DR

Com os Bala Desejo, porque deles faz parte, esteve Dora Morelenbaum, cantora e compositora que Portugal já ouviu noutros projectos, acompanhando o pai (ela é filha do violoncelista Jaques Morelenbaum e da cantora Paula Morelenbaum), como quando trabalhou com os portugueses Danças Ocultas, em 2018. Agora, está de volta a solo para apresentar um disco em nome próprio, Vento de Beirada, EP de estreia lançado no início de 2021. Depois de Lisboa e Coimbra, Dora apresenta-se este domingo na sala Novo Ático do Coliseu do Porto, às 18h. Além dos temas de Vento de Beirada, como Dó a dó, Avermelhar ou Japão, inclui no seu repertório canções escritas em parceria com Tom Veloso ou Zé Ibarra, além de temas do projecto Bala Desejo.

Quanto a Arnaldo Antunes, presença habitual nos palcos portugueses, a solo, mas também nos Tribalistas ou em parcerias com outros músicos (como os Clã), apresenta agora o seu mais recente disco, também lançado em 2021, Lágrimas no Mar, gravado em parceria com o pianista Vitor Araújo do Recife. Arnaldo convidou-o no início de 2020 (antes de ser declarada a pandemia) para preparar os concertos de um disco recém-gravado, O Real Resiste.

Mas o diálogo musical entre os dois acabou por ir mais longe e deu origem a um espectáculo de voz e piano, modelo que até aí nenhum deles experimentara. Adiada pela pandemia, a experiência foi primeiro mostrada online, em Setembro de 2020, por altura do 60.º aniversário de Arnaldo Antunes (no dia 2), dando depois origem a um disco, Lágrimas no Mar, que Arnaldo e Vítor apresentam agora em Portugal.