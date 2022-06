No Gerês, Cabril exibe tradições e, pelo caminho, dá-nos natureza

“Para mim, era um parque temático.” Paula Oliveira viveu os “momentos mais felizes” da sua infância “aqui”, em Cabril, terra da mãe, dos avós maternos. Nasceu em Lisboa e vinha de férias com a avó, que também estava na capital. “Andava sempre com a minha avó”, conta, “visitava as amigas com ela, ajudava no campo com ela”. Fazia, diz entre risos, “muitas cicatrizes, marcas para a vida”. Até o pai “alfacinha” (e “fadista, boémio e gingão”) a uma certa altura se deixou cativar por estas paragens do Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG). A família mudou-se para Cabril durante uns anos e ele integrou a Trote Gerês - Cooperativa de Ocupação de Tempos Livres, fundada em 1987, já focada na prestação de serviços em alternativa ao turismo de massas, em equilíbrio com o património natural e cultural. Décadas depois, muitas voltas na vida, Paula, 44 anos, haveria de regressar a Cabril e fazer do património natural e cultural da região o seu modo de vida.