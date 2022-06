PS chumba isenções fiscais aos partidos e quer discutir maior controlo nos gastos de campanhas

A intenção do Chega, Iniciativa Liberal, BE, PCP e PAN de acabar com as isenções fiscais dos partidos ou de reduzir as subvenções de campanha ficaram pelo caminho. O PS chumbou cinco projectos de lei sobre financiamento partidário e viabilizou, na generalidade, apenas o do PSD (que visa maior controlo nos gastos de campanha) e o do PAN (que pretende aumentar a transparência nas contas dos partidos).