Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

A Comissão Europeia anunciou o parecer favorável ao pedido de candidatura apresentado pela Ucrânia. O chefe das Forças Armadas do Reino Unido afirmou que a Rússia “perdeu estrategicamente” a guerra, acrescentando que o país governado por Vladimir Putin é agora “uma potência mais diminuída”. Artigo em actualização .

► A Comissão Europeia anunciou o parecer favorável ao pedido de candidatura apresentado pela Ucrânia, aprovando uma recomendação para que os Estados-membros confirmem o estatuto de país candidato à adesão à UE. “A Ucrânia demonstrou claramente a sua determinação e compromisso com os valores europeus”, sublinhou Ursula von der Leyen.

► Em resposta, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu pela “decisão histórica” e acrescentou que a decisão marca “o primeiro passo no caminho da adesão que certamente irá aproximar [o país e o bloco europeu] da vitória”.​

​►A Rússia, por outro lado, afirmou que Moscovo está a seguir com “a maior atenção” a candidatura da Ucrânia tendo em conta a “intensificação das discussões na Europa sobre o reforço da defesa da UE”.​

► Na frente militar, o chefe das Forças Armadas do Reino Unido afirmou que a Rússia “perdeu estrategicamente” a guerra, tendo em conta as baixas militares e reservas de armas. O oficial acrescentou ainda que Vladimir Putin perdeu 25% do poder terrestre e transformou a Rússia “numa potência mais diminuída”.​

► O Ministério da Defesa britânico revelou que as tropas russas têm concentrado esforços para tentar recuperar a região de Popasna e, consequentemente, cercar a cidade de Severodonetsk. O relatório acrescenta ainda que a guerra fez crescer o autoritarismo na Rússia e que os cidadãos estão a ser condenados a 20 anos de prisão.

► Também em Severodonetsk, o governador regional declarou ser “impossível e fisicamente perigoso” retirar as centenas de civis abrigados na fábrica de produtos químicos Azot devido aos sucessivos combates e bombardeamentos russos.

► Enquanto isso, o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo continua a rejeitar que Moscovo tenha invadido a Ucrânia e culpabilizou a NATO pela “operação militar especial”. Questionado sobre os alegados crimes de guerra, Lavrov afirmou que são informações falsas do Ocidente. Ainda assim, esclareceu, “a Rússia é o que é. E nós não temos vergonha de mostrar quem somos”.​

​► Em Mikolaiv, no Sul da Ucrânia, as forças russas mataram duas pessoas e feriram 20 durante um ataque que também danificou quatro edifícios residenciais.​

​► Os mísseis ucranianos atingiram e afundaram um navio russo que transportava soldados, armas e munições para a ilha das Serpentes, na região de Odessa. Em Abril, a defesa ucraniana atingiu o cruzador de mísseis Moskva.