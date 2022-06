“Vai significar alguma coisa”: Amber Heard desabafa sobre o que vai dizer à filha em relação a julgamento

A actriz mostra-se esperançosa, em entrevista à NBC, de que após o fecho do julgamento por difamação, em que foi acusada pelo ex-marido Johnny Depp, possa finalmente “ser uma mãe a tempo inteiro”.

Oonagh Paige Heard, tem apenas um ano, mas um dia saberá que a mãe Amber Heard esteve envolvida numa batalha judicial com o ex-marido, Johnny Depp, da qual saiu a perder. Então, o que terá a mãe para lhe dizer? Em entrevista, que vai para o ar nesta sexta-feira, no programa Today, na cadeia NBC — a primeira dada por Amber Heard depois de conhecido o veredicto do julgamento por difamação que a opôs ao actor —, a actriz responde que lhe dirá que fez a coisa certa.

“Penso que, independentemente de tudo, vai significar alguma coisa”, declara Amber Heard, insistindo que “fez a coisa certa”. À jornalista Savannah Guthrie diz: “Eu fiz tudo o que podia para me defender a mim e à verdade”. Depois da conclusão do julgamento por difamação, a esperança é que agora se possa dedicar “a ser mãe a tempo inteiro”, sem as constantes interrupções como os telefonemas com os advogados.

Em Julho passado, Amber Heard anunciou que tinha sido mãe de uma menina, Oonagh Paige, a 8 de Abril, graças a uma barriga de aluguer. “Ela é o início do resto da minha vida”, disse então, numa publicação na sua conta de Instagram. A actriz escreveu ainda ter a esperança de que se chegue a uma altura “em que é normalizado não querer um anel para ter um berço”, numa referência a que não é preciso ter um compromisso como o casamento para se ter um filho.

Veredicto não encerrou caso

Na mesma entrevista, que vai ser transmitida nesta sexta-feira, Amber Heard falou ainda da sua relação com Johnny Depp, admitindo ainda amar o ex-marido, com quem foi casada entre 2015 e 2017. “Tentei o melhor que conseguia para fazer funcionar uma relação completamente desfeita. E não consegui. Eu não tenho quaisquer ressentimentos ou mal-estar com ele, de forma alguma.”

Contudo, a actriz receia potenciais repercussões por ainda falar sobre o assunto: “Tenho medo de que, não importa o que faça, o que diga, ou como o diga, todos os passos que tomar vão apresentar outra oportunidade para este tipo de silenciamento, que é no fundo, penso, o que visa um processo por difamação.”

Apesar dos receios, a actriz de 36 anos planeia recorrer do veredicto do julgamento por difamação que atribuiu a Johnny Depp 10,35 milhões de euros em indemnizações compensatórias e punitivas e a Amber Heard outros dois milhões. Na mesma entrevista, Heard diz ter passado, na sequência da decisão judicial, pela “coisa mais humilhante e horrível de sempre”, acrescentando que se “sentiu removida da sua humanidade”. Mais: “Eu senti-me menos do que humana.”

Em resposta à revista People, o porta-voz de Amber Heard justificou a decisão de a actriz conceder a entrevista à NBC, referindo as múltiplas entrevistas e declarações de Johnny Depp e da sua equipa jurídica nos dias após ser conhecido o veredicto. “A Sra. Heard pretendia simplesmente responder ao que eles fizeram agressivamente na semana passada; fê-lo expressando os seus pensamentos e sentimentos, muitos dos quais não lhe foram permitidos expressar no banco de testemunhas.”

A entrevista vai para o ar nesta sexta-feira, dia 17, às 20h de Nova Iorque (1h de sábado em Lisboa) na NBC. O canal televisivo assegurou uma rigorosa segurança e secretismo para a realização deste programa que, segundo a Deadline, não foi gravado na sede da NBC.

Texto editado por Bárbara Wong