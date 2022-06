Calor: incêndios na Catalunha de Espanha queimam 1100 hectares de floresta

Centenas de bombeiros estavam em terra a combater as chamas com uma centena de camiões ajudados por uma dúzia de aviões.

Três incêndios na região espanhola da Catalunha reduziram cerca de 1100 hectares de bosques e arbustos a cinzas, disseram os bombeiros locais esta quinta-feira, uma vez que uma onda de calor fez com que as temperaturas se aproximassem de níveis recorde na região. As chamas começaram na quarta-feira perto das cidades de Baldomar, Corbera d'Ebre e Castellar Ribera, tweetou o departamento regional de bombeiros.

Centenas de bombeiros estavam em terra a combater as chamas com uma centena de camiões ajudados por uma dúzia de aviões. O calor abrasador atingiu a Espanha desde o final da semana passada, a primeira vaga de calor do Verão desde 1981.

A 5 de Junho, a área ardida em Espanha era 34% mais pequena do que no mesmo período em 2021 e a mais baixa desde 2018. No entanto, desde a semana passada, a combinação de tempo quente, vento e trovoadas provocou vários incêndios florestais em todo o país.