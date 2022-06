Sede da Caixa vai passar a ser só para o Governo

O futuro dos funcionários que ainda estão na sede da Caixa Geral de Depósitos (CGD) ainda não está fechado, mas os planos do Governo são concentrar todos os ministérios no edifício. E não só. Ao PÚBLICO e Renascença, Mariana Vieira da Silva detalha que nos planos está também a transferência dos organismos centrais da administração pública.

O Governo quer ocupar a totalidade do edifício que actualmente alberga a sede da Caixa Geral de Depósitos, em Lisboa. A possibilidade já tinha sido assinalada pelo presidente executivo do banco público, Paulo Macedo, mas Mariana Vieira da Silva confirma agora em entrevista ao PÚBLICO e à Renascença a intenção de concentrar no imponente edifício da Avenida João XXI todos os ministérios (e não apenas dos que estão sob alçada da Presidência) no complexo de 173,600 metros quadrados de área útil.