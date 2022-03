Ministérios da Presidência, Economia, Infra-estruturas, Ambiente, Coesão e Agricultura vão para a sede da CGD

Presidência sai de Campo de Ourique, Economia deixa a zona do Chiado, Agricultura e Coesão dizem adeus ao Terreiro do Paço e Infra-estruturas deixa edifício do Metro mas continua no Campo Pequeno.

São pelo menos cinco os ministérios do novo Governo que numa primeira fase, idealmente até ao final de 2022, deverão ser transferidos para o edifício-sede da Caixa Geral de Depósitos (CGD). Segundo apurou o PÚBLICO, e já de acordo com as novas denominações, trata-se dos gabinetes dos ministros e secretários de Estado dos ministérios da Presidência, das Infra-estruturas e da Habitação, da Economia e do Mar, do Ambiente e Acção Climática, e da Coesão Territorial.