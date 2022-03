Governo mantém duas secretarias de Estado no interior, apesar de concentrar ministérios na CGD

Bragança e Castelo Branco vão continuar a acolher gabinetes de secretarias de Estado no XXIII Governo, apurou o PÚBLICO, isto apesar de António Costa ter decidido promover a concentração de gabinetes governativos no edifício-sede da Caixa Geral de Depósitos.

O novo Governo que toma posse nesta quarta-feira prevê continuar, segundo apurou o PÚBLICO, a contar com secretarias de Estado descentralizadas em pelo menos duas cidades do interior do país: Bragança e Castelo Branco. Já a cidade da Guarda poderá ficar sem qualquer secretaria de Estado.