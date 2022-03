Governo terá menos 20% dos membros e começa a concentrar-se na CGD até ao fim do ano

Serão 17 ministros e 38 secretários de Estado, além do primeiro-ministro. Os Assuntos Parlamentares sobem a ministério, que agrega as funções de ministro-adjunto do primeiro-ministro, além das secretarias de Estado da Igualdade e Migrações e a da Juventude e Desporto. A Presidência do Conselho de Ministros fica com a coordenação do PRR. O primeiro-ministro vai tutelar as secretarias de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa e dos Assuntos Europeus.