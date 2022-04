O que esconde a sede da CGD para onde o Governo se mudará? Mais do que imagina (incluindo um posto médico)

Quem passa pelo cruzamento da Avenida João XXI com a Rua do Arco do Cego não fica indiferente à imponência dos nove pisos da sede da Caixa Geral de Depósitos que arrastam o olhar até ao topo, onde está localizada uma das maiores centrais solares térmicas em edifícios da Europa. Mas não vê tudo. Abaixo do solo estão mais seis pisos não menos interessantes. Neles, estão um posto médico com uma “enorme variedade de especialidades clínicas”; um ginásio e um campo de futebol e até uma zona comercial.