Deputados vão tentar passar lei da eutanásia no crivo de Marcelo

Os deputados vão tentar, pela terceira vez, chegar a um texto único para legalizar a eutanásia e conseguir passar pelo crivo de Marcelo Rebelo de Sousa. Não será difícil conciliar os quatro projectos de lei (PS, BE, PAN e IL) dadas as semelhanças entre si, mas o destino que lhe será dado quando o diploma chegar a Belém está em aberto. As quatro iniciativas foram aprovadas esta quinta-feira, na generalidade, ao fim de duas horas de debate em que se evitou melindrar o Presidente da República. A proposta de referendo, defendida pelo Chega, ficou pelo caminho mas mostrou colher a simpatia da maioria da bancada social-democrata.