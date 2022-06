Em família: passeios, artes e insufláveis para espalhar magia neste ou no outro lado do espelho

PASSEIOS

Alice in Magical Garden

9 de Junho a 30 de Outubro

Depois de Lisboa, é a vez do Porto cair na toca do coelho. O Jardim Botânico da Invicta é o cenário escolhido para acolher um percurso nocturno desenhado pelo ateliê OCubo, composto por 23 pontos distribuídos ao longo de um quilómetro, onde habitam “algumas das mais famosas e mirabolantes personagens do fantástico mundo de Alice no País das Maravilhas, como o Coelho Branco, o Gato Risonho, a Lagarta Azul ou a Rainha de Copas”. Entre esculturas luminosas, instalações sonoras, experiências interactivas e realidade aumentada, Alice in Magical Garden convida a entrar no universo surreal e multidimensional saído da pena de Lewis Carroll. As portas estão abertas de quarta a domingo, com sessões a cada meia hora, a partir das 21h (excepto na noite do São João, dia 23 de Junho) e até às 22h30. Os bilhetes custam 12,50€ (quarta e quinta) e 15€ (sexta a domingo), com desconto para crianças e jovens dos 4 aos 17 anos (grátis até aos 3 anos), estudantes, seniores, residentes no concelho e pessoas com mobilidade reduzida.

Comboio histórico do Vouga

11 de Junho a 15 de Outubro

Mais conhecido como Vouguinha, o comboio faz-se aos carris para celebrar o Verão a todo o vapor. Carruagens dos princípios do século passado circulam entre Aveiro (ida às 13h50) e Macinhata do Vouga (volta às 16h25), com paragem em Águeda e tempo para visitar o centro histórico e a zona ribeirinha da cidade. A passagem custa 35€ (20€ para crianças dos quatro aos 12 anos), com direito a viagem com animação musical, uma mostra de produtos regionais e uma visita guiada ao Museu Ferroviário. Todas as informações (e bilheteira online) estão aqui.

PERFORMANCE

Human Body Parts

9 a 11 de Junho

Um coração, um cérebro, um olho, um bebé e dois esqueletos. Tudo à escala gigante e à mão de semear em vários espaços de Lisboa. O espectáculo performativo vem assinado pela companhia australiana Snuff Puppets, convidada a engalanar as festas da cidade com figuras (ou partes) do corpo humano, numa criação onde se juntam artes visuais, escultura, design, engenharia e performance. O desfile começa dia 9, às 11h, no Rossio, e passa pela Praça Luís de Camões (16h) e pela Praça do Comércio (19h). No dia 10 vai aos jardins da Estrela, Afonso de Albuquerque e S. Pedro de Alcântara (respectivamente, às 11h, 16h e 19h); e dia 11, pela mesma ordem de horários, ao Parque das Nações (junto à Estátua Homem-Sol), à Quinta das Conchas e à Alameda D. Afonso Henriques.

FESTAS

Festa Arte Nova

10 a 12 de Junho

Celebrado a 10 de Junho, o Dia Mundial da Arte Nova motiva um programa especial na cidade portuguesa que lhe faz referência: Aveiro. Ali se concentra o cartaz, desenhado pela autarquia e inspirado no tema A Grafia da Natureza – A descoberta das letras no movimento Arte Nova aveirense. Entre sexta e domingo, desdobra-se em visitas guiadas ao Museu Arte Nova, ateliês educativos, uma máquina para tirar fotografias à moda antiga (à la minute), performances e um roteiro pelas fachadas que testemunham o legado desta corrente artística. Tudo com entrada livre e alinhamento detalhado aqui.

FESTIVAL

Mega Festival de Insufláveis

10 a 12 de Junho

São mais de 30 insufláveis. E dão “para todos os gostos, idades e feitios”, garante a organizadora Yellow Star Company, que aproveita para deixar a dica: nalguns deles, é permitida a entrada a adultos. É possível mergulhar num tsunami de bolas, afundar-se num ringue de espuma, saltar para o abismo, visitar a Ilha dos Macacos, deslizar no Mega Escorregão ou fazer acrobacias num trampolim dinâmico. A acompanhar e complementar a diversão, há zonas de descanso, pinturas faciais e bancas de comida. O encontro está marcado para o Jardim Vasco da Gama, em Belém (Lisboa), de sexta a domingo, das 10h às 19h, repetindo a brincadeira nos Jardins do Casino Estoril, entre 8 e 10 de Julho. A entrada custa 20€ por dia (10€ para a Happy Hour, das 17h às 19h); o pack familiar (4 pessoas) está disponível por 59€.

Encontro Internacional de Estátuas Vivas de Espinho

11 e 12 de Junho

Apresentado como o mais antigo encontro do género, o festival torna a levar a Espinho a arte da imobilidade expressiva. Depois de um par de anos a olhar para o boneco, literalmente parado por conta da pandemia, o evento está de volta para fazer a festa a 24 edições de cumplicidade entre artistas e público. No programa alinham performances premiadas em edições anteriores, que invadem as montras da Rua 19, no sábado, a partir das 21h30; e as 32 estátuas participantes, à mostra na Praça Dr. José Oliveira Salvador (Largo da Câmara Municipal), domingo, a partir das 15h30.

TEATRO

Aurora

11 de Junho

A companhia Teatro e Marionetas de Mandrágora leva ao Teatro da Cerca de São Bernardo (Coimbra) uma peça que apela à protecção da natureza e alerta para os efeitos dos incêndios. Tem por base “a busca das lendas, tradições e raízes do norte do país” e a preservação de um lugar cheio de luz e de cor. Sábado, às 11h, com bilhetes a 6€ (10€ criança + adulto).

O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá

11 de Junho

O Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo, acolhe a peça da companhia vianense Teatro do Noroeste, inspirada na fábula de Jorge Amado. Numa versão encenada por Tiago Fernandes, fala da inesperada história de amor entre um gato de má fama e uma gentil andorinha – relação que causa a indignação dos outros animais. Sábado, às 17h, com bilhetes entre 4€ e 10€.

MÚSICA

Balada das Vinte Meninas Friorentas

12 de Junho

Depois da passagem por Lisboa, o espectáculo-poema para a infância de Margarida Mestre e Rui Ferreira apresenta-se no Convento São Francisco, em Coimbra. Parte do poema homónimo de Matilde Rosa Araújo e da partitura que Fernando Lopes-Graça compôs para o mesmo, centrando-se no universo das andorinhas, “dos seus voos, dos seus ninhos e ovinhos”, explica a sinopse. Domingo, às 16h, com bilhetes a 6€.

EXPOSIÇÃO

International Boat Show

11 a 19 de Junho

Durante uma semana, o 25.º International Boat Show dá a conhecer as novidades do sector pelas mãos dos principais operadores de embarcações e equipamentos náuticos. Os visitantes são convidados a conhecer (e até experimentar) as tipologias em exposição, com atendimento personalizado. Um “autêntico cartão postal do inconfundível lifestyle algarvio”, assim vem descrito o certame, que pode ser visto na Marina de Vilamoura, entre as 11h e as 21h, com entrada livre.