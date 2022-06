Antiguidade Clássica leva alunos dos dez aos 18 anos à Universidade de Lisboa

Foram cerca de três mil os alunos participantes na quinta edição das Olimpíadas da Cultura Clássica. Anualmente, os estudantes, dos dez aos 18 anos, do 4.º ao 12.º ano, podem concorrer ao projecto Clássicos em Rede, uma iniciativa desenvolvida em parceria pela Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) e o Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL). Os prémios são entregues nesta quarta-feira, a partir das 14h30, numa cerimónia na FLUL que pode ser acompanhada pela Internet.

O objectivo deste projecto — que nasceu de uma colaboração com as autoras da colecção Olimpvs.net, a professora Ana Soares e a jornalista Bárbara Wong (editora do PÚBLICO) — é estimular a curiosidade dos alunos em relação à cultura e civilizações da Antiguidade Clássica, assim como “mostrar-lhes a sua presença na actualidade, nas muitas formas em que ela se manifesta: desde as línguas e literaturas, às artes plásticas, ao cinema ou à música, até ao pensamento e à organização das instituições que estão na base do nosso sistema democrático”, refere o comunicado da RBE.

Ao longo do ano, os alunos são convidados a fazer trabalhos em diversas áreas, da escultura ao desenho, passando pelo vídeo e pela escrita. Anualmente, os temas variam, neste, os trabalhos inspiraram-se nas histórias de Dédalo e Ícaro, Cassandra, e Antígona (este último apenas para os alunos do secundário). Os trabalhos foram submetidos à avaliação de um júri nacional e, nesta quarta-feira, os vencedores encontram-se em Lisboa para receber os seus prémios.

Esta tarde, haverá espaço para conversar sobre a “Cultura Clássica e a sua presença na actualidade” com os escritores Mário de Carvalho e Rita Taborda Duarte. Far-se-á também o lançamento do site do projecto Clássicos em Rede e haverá lugar ainda à actuação do Coro Infanto-Juvenil da Universidade de Lisboa.