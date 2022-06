Professores vão ter formação para as mudanças na Matemática do ensino secundário

Nova Matemática vai entrar nas escolas no ano lectivo 2024/25. Até lá, o Governo tem dois anos para formar os professores para as mudanças nas Aprendizagens Essenciais a Matemática.

As propostas sobre o que devem ser as Aprendizagens Essenciais a Matemática no ensino secundário e profissional entraram esta terça-feira em discussão pública. O plano de mudança do Ministério da Educação contempla a formação dos professores para as competências agora propostas, que deverá avançar logo depois da consulta pública, até 15 de Setembro.