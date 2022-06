Nova Matemática no secundário põe todos os alunos a programar e reforça a estatística

As mudanças entram em discussão pública na próxima semana. E trazem mais novidades. A atenção à Literacia Financeira é uma delas — com trabalhos previstos sobre a Matemática nos salários, a Matemática nos impostos, ou Matemática nos descontos e promoções, por exemplo.

A Matemática que os alunos aprendem no ensino secundário vai mudar. O pensamento computacional e a utilização de programação em linguagem Python passa a ser transversal a todos os cursos. E há um reforço significativo da estatística. A chamada “Matemática para a Cidadania” assume protagonismo — uma das novidades é a introdução da Teoria Matemática das Eleições, que passa a fazer parte da matéria, seja qual for o curso do secundário.