Preços dos combustíveis subiram 5% de domingo para segunda-feira

Novo pico nas cotações internacionais e actualização dos impostos faz escalar preço do gasóleo e da gasolina durante esta semana.

Os preços dos combustíveis registaram uma subida significativa de domingo para segunda-feira nos postos de abastecimento de Portugal continental, reflectindo, em parte, o novo pico nas cotações do petróleo e dos produtos refinados, impulsionado pelo desenrolar do conflito na Ucrânia com a invasão russa.