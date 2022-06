Combustíveis: há postos onde a gasolina chega aos 2,3 euros por litro

Combustíveis desceram um cêntimo no sábado e subiram outro no domingo. Hoje, há postos nos distritos de Lisboa e Porto onde o custo da gasolina se aproxima ou já superou 2,3 euros por litro. ISP baixou menos de um cêntimo.

Os preços dos combustíveis estão a registar uma subida nesta segunda-feira, havendo locais onde o gasóleo está de novo acima dos dois euros por litro e onde a gasolina simples se aproxima dos 2,3 euros por litro ou já superou mesmo este patamar.

Apesar de os postos de combustível estarem a aplicar um imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP) inferior àquele que vigorou até ontem, domingo, a descida decidida pelo Governo foi inferior a um cêntimo por litro tanto no gasóleo como na gasolina em relação às taxas que vigoraram na semana passada — a diminuição do ISP é de 0,3 cêntimos por litro no gasóleo e de 0,4 cêntimos por litro na gasolina.

O site da Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) permite consultar os preços praticados a partir desta madrugada nos postos de combustíveis e ver, em cada distrito e em cada município, quais são as “bombas” mais caras e as mais baratas.

Por exemplo, no centro de Lisboa encontra-se gasóleo simples a 2,026 euros por litro e a 2,064 euros. Mas também há locais onde ainda se praticam valores estão abaixo dos 1,8 euros por litro. Nos cinco postos mais económicos do distrito, os preços variam entre os 1,759 euros e os 1,769 euros por litro.

Olhando para o custo da gasolina simples 95 nos cinco postos mais caros no distrito de Lisboa, os preços variam entre 2,279 euros por litro e 2,319 euros.

Nos cinco postos mais caros do distrito do Porto encontra-se gasóleo simples a 1,976 euros por litro, a 2,016 euros, a 2,044 euros e a 2,064 euros. Nos cinco mais baratos, os valores variam entre 1,739 euros e 1,769 euros.

Na gasolina simples 95, há um posto a vender o combustível a 2,319 euros por litro (idêntico ao mais caro no distrito de Lisboa), dois a praticarem 2,294 euros, outro a 2,264 euros e outro a 2,239 euros. Já os preços mais baixos estão nos 1,995 euros por litro, 2,009 euros e 2,014 euros.

No distrito de Braga, o gasóleo simples mais caro chega aos 2,019 euros por litro; os mais baratos estão nos 1,729 euros, 1,744 euros e 1,748 euros. Já a gasolina simples 95, o máximo toca nos 2,269 euros; a mais barata está nos 1,989 euros por litro.

Veja-se outro exemplo, no Algarve, olhando só para o gasóleo simples. No distrito de Faro, os cinco postos mais caros vendem este combustível a 2,074 euros por litro, a 2,034 euros, a 1,981 euros e a 1,986 euros.

No centro do país, no distrito de Coimbra, o gasóleo simples chega aos 2,054 euros e aos 2,024 euros nos postos mais caros. No distrito de Castelo Branco, aos 2,019 euros.

Imediatamente antes da redução do ISP entrar em vigor nesta segunda-feira, verificou-se um movimento de descida de um cêntimo nos preços médios no sábado, seguido de um agravamento simétrico no domingo. Isso aconteceu tanto no gasóleo como na gasolina simples.

De acordo com dados publicados no site da DGEG com base nos preços comunicados pelos postos de abastecimento de Portugal continental, o gasóleo simples estava, em média, nos 1,797 euros por litro no domingo (1,8 euros), depois de ter estado a 1,791 euros no sábado. Com isso, regressou aos valores médios praticados durante a maior parte dos dias úteis da semana passada (na terça-feira, na quarta e na quinta-feira, esteve nos 1,8 euros).

Na gasolina simples 95 verificou-se um movimento idêntico. Depois de ter estado nos 2,06 euros por litro entre segunda-feira e sexta-feira da semana passada, o custo médio baixou um cêntimo no sábado, para 2,053 euros, mas no domingo voltou a subir um cêntimo, para 2,064 euros por litro.

Num mês, o preço médio da gasolina agravou-se 10%, ao superar os dois euros por litro. Já o custo médio do gasóleo simples está num patamar inferior àquele em que se encontrava há um mês. O preço recuou 2%, ao baixar de 1,84 euros por litro (a 5 de Maio) para 1,8 euros por litro (domingo, 5 de Junho).

A contar com um novo agravamento dos preços nesta semana, o Governo anunciou, na sexta-feira, uma descida adicional do ISP a partir desta segunda-feira. Como passou um mês desde que reduziu a carga fiscal como se a taxa do IVA sobre os combustíveis baixasse de 23% para 13%, o executivo veio actualizar essa baixa tendo por base os preços actualizados. Com isso, a descida em relação à semana passada é inferior a um cêntimo. Mais significativa é quando se compara a descida acumulada.

Na portaria publicada na sexta-feira, o executivo afirma que, “tendo em vista a manutenção da redução da carga fiscal equivalente ao que resultaria da redução da taxa do IVA de 23 % para 13 %, o Governo determina a descida adicional da taxa unitária do ISP no valor de 0,4 cêntimos por litro de gasolina para um total de 20,4 cêntimos de redução por litro de gasolina e de 0,3 cêntimos por litro de gasóleo para um total de 17,7 cêntimos de redução por litro de gasóleo”. Esta redução está garantida até 19 de Junho, sendo que o executivo continua a fazer uma avaliação semanal do ISP e, em função disso, pode decidir uma descida mais acentuada.