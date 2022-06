Para que serve o sexo?

Vivemos em sociedades obcecadas com a retórica económica da eficiência. Nem o sexo escapa. Há semanas foi notícia o acordo pré-nupcial de Jennifer Lopez e Ben Affleck que prevê a obrigatoriedade de relações sexuais quatro vezes por semana. Lembrei-me logo do filme Annie Hall, de Woody Allen, quando às tantas vemos, em simultâneo, o casal Alvie e Annie em consultórios diferentes com os respectivos psicólogos. Estes lançam a mesma pergunta aos pacientes: com que frequência tem sexo? “Quase nunca, para aí três vezes por semana”, diz ele. “Constantemente, diria que umas três vezes por semana”, afirma ela.