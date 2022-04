Maioria dos rapazes e raparigas tem primeira relação sexual aos 15 anos

Rapazes e raparigas estão praticamente ao mesmo nível no que diz respeito ao início da actividade sexual com parceiro. Para homens e mulheres, a primeira relação sexual dá-se por volta dos 15 anos. E, embora a maioria dos jovens mostre ter um nível de conhecimento bom ou muito bom sobre temas relacionados com a sexualidade, no que diz respeito aos contraceptivos e infecções sexualmente transmissíveis cerca de metade revelou ter um nível de conhecimento médio e em quase um terço era mau.

Estas são algumas das conclusões do estudo Jovens e educação sexual: conhecimentos, fontes e recursos, desenvolvido pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa) em conjunto com a Associação para o Planeamento da Família (APF) e o CLISSIS – Centro Lusíada de Investigação em Serviço Social e Investigação Social.

Este estudo, que envolveu 2319 alunos do 10.º e 12.º anos que responderam a um inquérito feito entre Fevereiro e Junho de 2021, revelou ainda que nos estudantes que têm um relacionamento que inclui relações sexuais a maioria recorre a métodos contraceptivos, mas apenas para evitar uma gravidez – 59% dizem usar a pílula e 24% interromper o coito.

A preocupação com doenças sexualmente transmissíveis está em segundo plano. Apenas 44,9% admitiram usar sempre o preservativo.

No ano passado, a maioria dos jovens – mais de 80%, quer rapazes, quer raparigas – utilizou o preservativo na sua primeira relação sexual. Porém, segundo os investigadores, o uso deste método contraceptivo diminuiu face a 2008, ano em que foi feita a primeira edição deste estudo.

Enquanto em 2008 97% dos rapazes disseram ter usado preservativo, no ano passado o número diminuiu para os 88,4%. Já no que diz respeito às raparigas, em 2008, 95,1% usaram preservativo na primeira relação com parceiro, mas no ano passado apenas 92,5% o fizeram.

Outra questão que o estudo destaca é que a maioria dos jovens não pede ajuda nem fala com alguém sobre as dúvidas que possa ter relacionadas com a sexualidade. E, quando o fazem, pedem ajuda a amigos e às mães. Curiosamente, as redes sociais não são muito utilizadas como fontes de informação sobre estes assuntos e apenas 33% recorrem a profissionais de saúde.

O estudo também revela que as raparigas, à semelhança do que já acontecia em 2008, continuam a ser as que conversam mais sobre a sexualidade e estão mais informadas.

Em que medida a covid-19 e as restrições a ela associadas tiveram impacto na vida sexual e afectiva? A maioria dos jovens, 76,2%, respondeu que tiveram um impacto muito reduzido.