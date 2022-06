Ventura vai procurar apoio no PSD, IL, PCP e BE para uma comissão de inquérito potestativa sobre refugiados

Perante o chumbo iminente da sua proposta para a constituição de uma comissão de inquérito sobre o acolhimento de refugiados ucranianos, André Ventura diz estar já em contactos com a Iniciativa Liberal e alguns deputados do PSD (incluindo os três do PSD-Madeira, que têm autonomia em relação ao nacional) para avançar com uma comissão potestativa, isto é, obrigatória. E, tendo em conta que ouviu Jerónimo de Sousa há algumas semanas dizer que não inviabilizaria uma comissão de inquérito, o líder do Chega tenciona também contactar o PCP (mas admitindo que “de dizer que não se oporia a subscrever vai um passo") e até o Bloco – mesmo apesar das críticas de Pedro Filipe Soares no debate de quarta-feira.