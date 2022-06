Proposta de comissão de inquérito aos refugiados ucranianos deve ser chumbada e deixa Chega isolado

Foi o próprio líder da bancada do Chega, Pedro Pinto, que concluiu no final do debate em plenário: “É com orgulho que continuamos sós naquela bancada (...) Mais vale sós do que mal acompanhados.” O partido tinha proposto a criação de uma comissão de inquérito ao acolhimento de refugiados ucranianos, a propósito do caso de Setúbal, mas foi confrontado com resistências de todas as bancadas.