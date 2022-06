Chega votou por 56 vezes ao lado do PS as propostas de alteração da maioria ao Orçamento de Estado 2022

Por 56 vezes, o Chega votou ao lado do PS as propostas de alterações ao Orçamento de Estado (OE) para 2022 propostas pelos socialistas, apesar de nenhuma das propostas do partido de André Ventura ter sido aprovada no Parlamento.

Embora Ventura tenha afirmado no final do debate a sua veia oposicionista – “Só há um partido que enfrente o PS nesta câmara”, garantiu -, as contas finais revelam outra realidade.

O Observador contabilizou o sentido de voto de cada um dos partidos na especialidade em cada uma das votações, o que exclui o Livre sem assento na Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças. E, por 56 vezes o partido de Ventura viabilizou as propostas de alteração da maioria socialista. Nesta contabilidade, cabem todas as votações feitas na especialidade, incluindo as desagregações de alíneas de artigos de propostas de alteração do PS.

Assim, os números finais destacam o Chega na frente, o PAN é o segundo partido que mais vezes esteve ao lado da bancada socialista – por 51 votações – embora o partido de Inês de Sousa Real se tenha abstido na votação final do OE, ao lado dos três deputados do PSD Madeira e de Rui Tavares, do Livre, e o Chega tenha votado contra.

O Bloco é o terceiro partido que mais alterações propostas pelos socialistas apoiou (43), seguido da Iniciativa Liberal (38), PCP (37) e, em último lugar, o PSD (34). Os sociais-democratas acabam por ser os que mais vezes se abstiveram em alterações do PS (39 vezes) e a Iniciativa Liberal foi o partido que mais se opôs, em 23 votações, seguida pelo PCP.

O Bloco e o PCP, parceiros do PS na “geringonça” foram, a seguir ao PSD, os que mais se abstiveram, respectivamente por 36 e 34 vezes.

Houve algumas propostas socialistas aprovadas por unanimidade, nomeadamente a proposta para um novo estabelecimento prisional em São Miguel, a remodelação do tribunal nos Açores e a descontaminação da ilha Terceira. A construção do novo hospital central do Algarve foi a outra proposta do PS com o voto de todas as bancadas, bem como o reforço na transparência sobre os montantes da participação das autarquias locais nos impostos do Estado.