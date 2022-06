Isabel II há 70 anos: as frases da rainha que fizeram história

1957 - Primeira transmissão televisiva da mensagem de Natal

“É inevitável que pareça uma figura bastante distante para muitos de vós, uma sucessora dos reis e rainhas da história.”

“Não vos posso conduzir à batalha. Não vos dou leis nem administro a justiça. Mas posso fazer algo mais. Posso dar-vos, a estas antigas ilhas e a todos os povos da nossa irmandade de nações,​ o meu coração e a minha devoção.”

1953 - Discurso no seu Dia de Coroação, a 2 de Junho

“As cerimónias a que assistiu hoje são antigas, e algumas das suas origens estão veladas nas brumas do passado. Mas o seu espírito e o seu significado talvez nunca tenham brilhado ao longo dos tempos mais do que agora.

“Com toda a sinceridade, comprometi-me a vos servir, pois muitos de vós estão comprometidos em me servir. Ao longo de toda a minha vida e com todo o meu coração, esforçar-me-ei por ser digna da vossa confiança.”

1985 - Em declarações à BBC sobre as celebrações do Dia da Vitória,​ em Londres, em Maio de 1945

“Aplaudimos o rei e a rainha na varanda e depois andámos quilómetros pelas ruas. Lembro-me de filas de pessoas desconhecidas, de braços dados, a descer Whitehall; todos nós fomos arrastados por uma maré de felicidade e alívio.”

“Penso que foi uma das noites mais memoráveis da minha vida.”

1989 - Discurso aos chefes de Estado a bordo do iate real Britannia, em Outubro

“Como todas as melhores famílias, temos a nossa parte de excentricidades, de jovens impetuosos e desordeiros, e de divergências.”

1992 - Discurso após um incêndio no Castelo de Windsor e o fracasso de três dos casamentos dos seus filhos

“1992 não é um ano para o qual olharei para trás com manifesto prazer. Nas palavras de um dos meus correspondentes mais simpáticos, revelou-se um annus horribilis.”

1997 - Discurso transmitido pela televisão após a morte da princesa Diana num acidente de automóvel em Paris

“O que vos digo agora, como vossa rainha e como avó, digo do meu coração... Ninguém que tivesse conhecido Diana jamais a esquecerá. Milhões de outros que nunca a conheceram, mas sentiram que a conheciam, irão recordar-se dela.”

“Acredito que há lições a tirar da sua vida e da extraordinária e comovente reacção à sua morte. Partilho da vossa determinação em acarinhar a sua memória.”

1997 - Homenagem ao príncipe Filipe, por altura das bodas de ouro

“Ele é alguém que não aceita elogios facilmente, mas tem sido, muito simplesmente, a minha força e porto de abrigo durante todos estes anos, e eu, e toda a sua família, e este e muitos outros países, devemos-lhe mais do que ele alguma vez reclamaria, ou que alguma vez saberemos.”

1997 - Discurso na Casa de Banquetes em Londres

“Pois sei que, apesar da enorme diferença constitucional entre uma monarquia hereditária e um Governo eleito, na realidade o abismo não é tão grande... E cada um, na sua forma diferente, só existe com o apoio e consentimento do povo.

Esse consentimento, ou a falta dele, é expresso para si, primeiro-ministro [Tony Blair], através das urnas. É um sistema duro, mesmo brutal, mas pelo menos a mensagem é clara para que todos a leiam. Para nós, uma família real, contudo, a mensagem é muitas vezes mais difícil de ler, obscurecida como pode ser por deferência, retórica ou pelas correntes conflituosas da opinião pública.

Mas devemos lê-la.”

2017 - Transmissão da mensagem de Natal

“Reflectir sobre estes acontecimentos faz-me agradecer as bênçãos do lar e da família, e em particular pelos 70 anos de casamento. Não sei se alguém já tinha inventado o termo ‘platina’ para um 70.º aniversário de casamento quando nasci. Não se esperava que se ficasse junto tanto tempo.”

“Até o príncipe Filipe decidiu que era altura de abrandar um pouco — tendo, como ele disse em poucas palavras, ‘feito a sua parte’.”

2020 - Discurso transmitido na televisão, a 5 de Abril, em plena pandemia de covid-19

“Embora já tenhamos enfrentado desafios antes, este é diferente. Desta vez, juntamo-nos a todas as nações do mundo num esforço comum, usando os grandes avanços da ciência e a nossa compaixão instintiva para curar. Teremos êxito — e esse êxito pertencerá a cada um de nós.”

“Devemos confortar-nos com o facto de que, embora possamos ter ainda mais para suportar, melhores dias voltarão: estaremos novamente com os nossos amigos; estaremos novamente com as nossas famílias; voltaremos a encontrar-nos.”

2021 - Transmissão da mensagem de Natal

“Embora seja uma época de grande felicidade e ânimo para muitos, o Natal pode ser difícil para aqueles que perderam entes queridos. Este ano, particularmente, compreendo porquê. Mas, nestes meses desde a morte do meu amado Filipe, tenho tirado grande conforto do carinho e afecto dos muitos tributos à sua vida e trabalho — de todo o país, da Commonwealth e do mundo.”

“O seu sentido de serviço, curiosidade intelectual e capacidade de se divertir em qualquer situação — eram todos irrepreensíveis. Aquele brilho traquina e inquisidor [no seu olhar] era tão intenso no final como quando o vi pela primeira vez.”

2022 - Mensagem para assinalar a sua subida ao trono, a 6 de Fevereiro

“Ao assinalarmos este aniversário, tenho o prazer de vos renovar a promessa que fiz em 1947 de que a minha vida será sempre dedicada ao vosso serviço.”

“E, por isso, enquanto espero continuar a servir-vos com todo o meu coração, espero que este Jubileu reúna famílias e amigos, vizinhos e comunidades — depois de alguns momentos difíceis para tantos de nós — a fim de desfrutarmos das celebrações e reflectirmos sobre os desenvolvimentos positivos no nosso dia-a-dia que tão alegremente coincidiram com o meu reinado.”