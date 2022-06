Albergaria-a-Velha volta a celebrar o Festival do Pão. Há dezenas de variedades para conhecer e provar

O município continua a honrar a sua tradição moageira e de fabrico de pão. No próximo fim-de-semana promove mais uma edição do Festival Pão de Portugal, juntando cerca de 50 expositores.

Depois de duas edições condicionadas pela pandemia - a de 2020 decorreu apenas em formato digital e a de 2021 esteve sujeita a um formato reduzido -, o Festival Pão de Portugal está de regresso a Albergaria-a-Velha e “em grande força”, destaca Delfim Bismarck, vereador da câmara municipal, entidade promotora do evento. Nos dias 3, 4 e 5 de Junho, este município da região de Aveiro volta a transformar-se na capital nacional do pão, dando a conhecer aos visitantes do festival cerca de 60 tipos de pão diferentes. O encontro está marcado para a Quinta da Boa Vista (Torreão), a partir das 17h de sexta-feira - no sábado e no domingo o certame abre às 10h30.

Nesta que é já a sua nona edição, o festival que celebra o pão nacional contará com dezenas de expositores de pães nacionais e produtos complementares ao pão, fabrico de pão ao vivo, workshops, showcookings e conversas. Os chefs Hélio Loureiro e Emídio Concha de Almeida estão já confirmados no evento que volta a apostar num programa de animação cultural. Sexta e sábado, pelas 22h, há concertos de Siricaia e Nuno Lanhoso, respectivamente, antecedidos, durante a tarde, pelas actuações dos DJ Gabriel Neves (sábado), Pascoal Pires e César Oliveira (domingo).

Mas há mais para ver, ouvir e provar no Festival Pão de Portugal. No recinto, os visitantes irão encontrar uma área de restauração para degustar pratos em que o pão é o ingrediente principal. Fora dele, também há várias propostas dignas de destaque, começando, desde logo, por aquele que é “o único festival de cinema dedicado ao pão”, vinca Delfim Bismarck. O “Do Pão” – Festival Internacional de Cinema recebeu, este ano, um total de 1920 filmes, oriundos de 110 países, e os que foram seleccionados irão passar na Biblioteca Municipal, durante o fim-de-semana, das 16h30 às 20h.

Também no âmbito do festival, Albergaria-a-Velha, que se orgulha de ser “o concelho da Europa com mais moinhos de água”, volta a promover a sua Rota dos Moinhos. No sábado, durante a tarde, há visitas guiadas a alguns engenhos que fazem parte deste roteiro constituído por 11 núcleos, num total de 14 moinhos. Na manhã de domingo, para os mais dados às corridas e caminhadas, há o Trail Rota dos Moinhos, este ano sob o lema “Milho para Moer, Pernas para Correr”.

O programa reserva ainda sugestões para os mais novos. No sábado, há insufláveis e trampolins no recinto para ocupar os mais enérgicos. Para momentos mais calmos, pode contar com uma sessão especial de conto e oficina sobre o ciclo do pão, pelas 11h, seguindo-se um showcooking infantil dedicado ao “Pão como Alimento”. No período da tarde, pelas 17h, as famílias podem desfrutar do conto musicado “Fada do Pão Integral”. No domingo, pelas 11h, as famílias com bebés até aos 36 meses podem participar no “Gatinhar de Leituras” e, ao meio-dia, mais um showcooking infantil Divercook, desta vez, sobre “Desperdício Alimentar – o reaproveitamento do pão”.

A entrada no Festival Pão de Portugal é gratuita, tal como a participação nas actividades que decorrem dentro do recinto (na sexta e sábado, o encerramento acontece à 1h; no domingo, as portas fecham às 20h).