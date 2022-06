Cinco séries sobre estilo de vida

Marie Kondo: A Magia da Arrumação

Netflix

Em estilo reality show, esta série foi realizada por Jade Sandberg Wallis para a plataforma Netflix, onde se estreou em Janeiro de 2019. Como anfitriã, está a japonesa Marie Kondo, escritora e consultora de organização que, em cada episódio, visita diversas famílias com o objectivo de lhes incutir regras simples de arrumação e ajudar a manter a casa (e a vida) em ordem. Marie começou como consultora quando ainda era estudante universitária de sociologia, fundando uma empresa de organização pessoal com apenas 19 anos. Com o tempo, começou a formar pessoas no método KonMari, criou uma linha de produtos, ofereceu cursos online com os seus métodos e a sua filosofia de vida e escreveu vários livros sobre como destralhar e viver uma vida com sentido, entre eles Arrume a Sua Casa, Arrume a Sua Vida (2011), que vendeu milhões de cópias em todo o mundo. Depois do sucesso de Marie Kondo: A Magia da Arrumação, a Netflix estreou em Agosto de 2021 a série Sparking Joy with Marie Kondo, onde Marie se dedica a percorrer vários locais, num esforço de “trazer alegria” a inúmeros espaços diferentes e onde vai abordando a delicada temática dos relacionamentos e emoções. Nos três episódios de 40 minutos filmados na zona de Los Angeles, podemos vê-la a trabalhar com os proprietários de um centro ecológico de jardinagem, com a dona de uma cafetaria e com uma voluntária da igreja com um problema de guarda-roupa.

Let's Talk About Less

YouTube

Estreada no YouTube em Fevereiro de 2021, Let's Talk About Less é composta por pequenos vídeos-ensaios sobre minimalismo. Embora não seja inovador, esse conceito popularizou-se nas últimas décadas enquanto aplicado à forma de estar na vida, promovendo a diminuição do endividamento e do consumismo desenfreado, assim como o respeito pelo ambiente, tão importante nos dias que correm. Os autores do estilo de vida minimalista, que seguem o famoso lema “viver mais com menos”, foram os norte-americanos Joshua Fields Millburn e Ryan Nicodemus, que se tornaram conhecidos pelo blogue The Minimalists, que criaram em 2010, e depois pelos livros Everything That Remains: A Memoir by the Minimalists (2014) e Love People, Use Things: Because the Opposite Never Works (2021). O seu caminho, assim como os seus ensinamentos, podem também ser vistos nos documentários Minimalismo (2016) e The Minimalists: Less Is Now (2021), ambos disponíveis na plataforma Netflix. No seu discurso é reavaliada a importância dada aos objectos em detrimento do que verdadeiramente contribui para a felicidade de cada um. O objectivo é consciencializar as pessoas para o que é supérfluo nas suas vidas e que tende a afastá-las do real significado da existência (um pouco dentro da lógica de Marie Kondo de que falámos em cima). Os vídeos de Let's Talk About Less abordam vários temas interligados: endividamento, economia, tecnologia, redes sociais e também as armadilhas de uma existência demasiado ocupada.

Guia Headspace para Meditação

Netflix

Uma animação que explora os fundamentos da meditação e os efeitos práticos na vida dos seus praticantes. No primeiro episódio, somos apresentados à versão animada do britânico Andy Puddicombe, ex-monge budista e co-fundador da Headspace, uma aplicação de meditação usada por milhões de pessoas pelo mundo fora. Andy conta um pouco sobre a sua jornada para nos explicar como, numa sociedade onde se celebra a informação, o entretenimento e o “estar ocupado”, é fundamental desenvolver a capacidade de “desligar”. Para que se possa manter uma mente calma e saudável, mostra diferentes técnicas de mindfulness (ou atenção plena, a consciência de estar no momento presente), ensinando a lidar com sentimentos como medo, frustração, ressentimentos, depressão ou ansiedade. Tendo por base importantes estudos científicos, explica também técnicas específicas para cultivar a concentração, o desapego, a paciência, a compaixão e a gratidão, de forma a valorizar os relacionamentos com os outros. Para tornar a teoria mais perceptível e ajudar o espectador a embarcar nesta viagem, cada capítulo termina com uma meditação guiada.

Chefe Desperdício Zero

HBO Max

Diego Garcia-Vega é um jovem ecologista, ambientalista e activista com ambições de mudar consciências. Nesta série, criada por Nacho Medina e realizada por Javier Llanos, junta-se a alguns dos mais reputados chefs do mundo, que se destacam também pela particularidade de criar pratos requintados com ingredientes tantas vezes rejeitados por outros. Conscientes de que milhões de pessoas sofrem de malnutrição e sabendo de que forma a produção de alimentos pode ser nefasta para o ambiente, a parceria por eles criada tem um objectivo em comum: encontrar formas criativas de cozinhar baseadas em zero desperdício. O primeiro episódio decorre em Portugal, um país com uma cultura muito ligada à pesca. Aqui, Diego alia-se ao chef Rui Paula, portador de duas estrelas Michelin, que utiliza alimentos menos óbvios na confecção dos seus pratos, desde algas a restos de peixe. Enquanto segue para alto-mar com alguns pescadores, Diego reflecte sobre a questão ambiental da actividade piscatória e de que forma tem sido excessivamente explorada. Na cozinha da Casa de Chá da Boa Nova, o seu restaurante em Matosinhos, Rui Paula, tendo sempre em vista a sustentabilidade do planeta, usa os mais inesperados recursos marítimos numa parceria justa com produtores e pescadores locais. Após a apresentação deste episódio no nosso país, aconselhamos a viajar até à Suécia, Dinamarca, Espanha, Polónia, Países Baixos, Hungria e Noruega, onde Diego se juntará aos melhores.

Christiane Amanpour: Sex & Love Around the World

Netflix

Durante a sua carreira, Christiane Amanpour, jornalista e apresentadora de televisão britânico-iraniana, viajou pelo mundo cobrindo guerras, revoluções e crises políticas. Até tomar a resolução de fazer uma longa viagem com um intuito completamente diferente: perceber como é a intimidade nos vários pontos do globo, a partir de uma perspectiva feminina. Durante essa jornada, vai descobrindo como o amor e o sexo é vivido de modos distintos, dependendo do contexto cultural onde acontece. Estreada em 2018, a série tem seis episódios, cada um alusivo a uma cidade: Tóquio (Japão), Nova Deli (Índia), Beirute (Líbano), Berlim (Alemanha), Acra (Gana) e Xangai (China). Os depoimentos dão uma visão de como as mulheres experienciam a sua vida amorosa, ao mesmo tempo que se debatem com algumas formas de violência, exclusão ou misoginia. Também aqui é mostrado como as tradições que favorecem a visão patriarcal das relações afectivas moldam a sociedade em que estão inseridas. E isso, em sociedades em constante mudança, pode ser revolucionário.