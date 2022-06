Consumo e exportações já recuperaram da covid, mas guerra é a nova ameaça

Foram precisos dois anos, de uma retoma feita ao ritmo da evolução da pandemia, para que finalmente, no primeiro trimestre deste ano, o PIB e todas as suas principais componentes conseguissem regressar ao nível a que se encontravam antes do início da crise. Consumo privado e exportações, as componentes que mais demoraram a recuperar, são agora as que fazem acelerar o PIB, mas enfrentam na guerra da Ucrânia e na inflação novas ameaças.