Está na altura de se fazer uma auditoria ao Ferrovia 2020

O Ferrovia 2020 vai somando atrasos quando os olhos estão já focados no PNI 2030. Será possível cumprir o PNI 2030 - onde se insere a ligação de alta velocidade Lisboa-Porto-Vigo - a tempo quando o Ferrovia 2020 falhou e ainda não há uma administração da Infraestruturas de Portugal nomeada? É o tema de partida para este Sobre Carris que fala também sobre o Portugal Railway Summit 2022, sobre a demolição do bairro ferroviário de Belmonte e sobre o movimento pelos comboios nocturnos “Back on Track”.

