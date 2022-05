Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

A UE aprovou o embargo de 90% ao petróleo russo até ao final do ano. A Rússia diz controlar metade da cidade de Severodonetsk, em Donetsk. Um artigo em actualização ao longo do dia.

Actualizado às 11h40

► A União Europeia aprovou, na segunda-feira, o embargo de 90% ao petróleo russo até ao final do ano. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, saudou o “forte sinal político” enviado a Moscovo pelos Estados-membros. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, descreveu o acordo como “um grande passo em frente”.

► O líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, apoiou o sexto pacote de sanções imposto, mas destacou que o regime de Vladimir Putin “deve pagar um preço muito mais alto pela agressão [à Ucrânia]”.​ Moscovo, por outro lado, declarou que a decisão não vai afectar o país, uma vez que a Rússia vai encontrar outros importadores.​

​► Depois do anúncio do embargo à Rússia, Von der Leyen e Charles Michel revelaram que o Conselho Europeu deu luz verde à proposta de um pacote de assistência financeira destinada à reconstrução da Ucrânia, no valor de nove mil milhões de euros.​

​► O Ministério da Defesa britânico disse que é provável que as tropas russas ocupem novos pontos estratégicos em Donetsk e Lugansk, incluindo a cidade de Kramatorsk e a estrada principal M04 Dnipro-Donetsk. Afirma que os avanços das forças russas são lentos, mas estão a acontecer.​

​► A Rússia, que rejeita qualquer lentidão em relação aos progressos militares, afirmou ter o controlo de metade da cidade de Severodonetsk, na região separatista de Donetsk, tornando impossível o resgate de civis.​

​► Pelo menos três pessoas morrerem e seis ficaram feridas num ataque russo na cidade de Sloviansk, na região separatista de Donetsk. No mesmo dia, a Ucrânia acusou a Rússia de estar a preparar um ataque em larga escala na cidade, acrescentando que as tropas russas estão a mover unidades militares das cidades de Izium e Liman. ​

​► Um navio que transporta um carregamento de metal deixou o porto ucraniano de Mariupol pela primeira vez desde que as tropas russas tomaram a cidade em direcção à Rússia. O controlo da cidade permitiu a criação de uma ponte terrestre que liga a Rússia continental e o território separatista pró-russo à Crimeia.​

​► O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, vai visitar a Turquia com uma delegação militar no dia 8 de Junho para discutir a criação de um potencial corredor marítimo para as exportações agrícolas ucranianas. Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, a ONU propôs a criação de um mecanismo de observação conjunto para monitorizar a rota marítima e a Turquia está aberta à ideia.​

​► Na Ucrânia, um tribunal condenou dois soldados russos a 11 anos e meio de prisão por terem bombardeado uma cidade no Leste da Ucrânia. Alexander Bobikin e Alexander Ivanov declararam-se “culpados” na semana passada.​

► Moscovo acusou as tropas ucranianas sitiadas na fábrica de Azovstal, em Mariupol, de terem armadilhado deliberadamente os corpos dos colegas, com o objectivo de acusar a Rússia. O Ministério da Defesa, que não forneceu provas que apoiem as alegações, garantiu que vai entregar os corpos dos militares aos representantes da Ucrânia.​