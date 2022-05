Macron propôs a Putin uma resolução da ONU para abrir corredor no mar Negro

Com o bloqueio da Rússia aos portos ucranianos a “pôr em risco a segurança alimentar no mundo”, como sublinhou António Costa em Bruxelas, o Presidente francês revelou esta terça-feira que propôs a Vladimir Putin levar a votos nas Nações Unidas uma resolução para enquadrar o fim desse embargo no mar Negro, permitindo à Ucrânia voltar a exportar cereais. A Rússia está a jogar “jogos da fome com o mundo”, avisou o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, insistindo que só uma “operação internacional” patrocinada pela ONU permitirá abrir uma rota comercial segura.