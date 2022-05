“O espaço da família é o último reduto onde é tolerado bater numa criança”

A criança fez uma birra no supermercado e o pai deu-lhe uma palmada — é uma forma de educação ou violência? Punidos pela lei portuguesa há 15 anos, os castigos corporais continuam a ser culturalmente desculpados sob o mote “da palmada educativa”. Agora, o Instituto de Apoio à Criança (IAC) quer clarificar as responsabilidades parentais no Código Civil. Mais do que alterar a lei, sublinham a importância de consciencializar para o tema. “A ideia não é apontar o dedo. Queremos que o mundo seja melhor para as crianças e isso tem de ser uma urgência”, lembra Nuno Domingues, coordenador da campanha “Nem mais uma palmada”.