Está quase a abrir o Bomfim 1896 with Pedro Lemos com sabor a fogo e lenha

Fica no Pinhão e a inspiração chega das “cozinhas de grandes chaminés do Douro de antigamente”, onde a confecção a lenha era protagonista, explica o chef.

A família Symington renova a sua fidelidade ao chef Pedro Lemos com a abertura de um novo restaurante na Quinta do Bomfim, no Pinhão. Chama-se Bomfim 1896, ergue-se no piso superior de um antigo armazém de vinhos, e apresenta-se no dia 10 de Junho na quinta que é o lar do Porto Dow's desde 1896 — a inspiração ao nome deste novo espaço

Lá dentro, na cozinha aberta, a inspiração chega precisamente das “cozinhas de grandes chaminés do Douro de antigamente, onde as refeições do dia-a-dia eram servidas em torno das mesmas, e a confecção a lenha era o protagonista principal”, explica o chef Estrela Michelin, destacando como ingrediente único “o aroma inconfundível e memorável da combustão dos fornos, lareiras e fornalhas”.

Foto A inspiração chega das "cozinhas de grandes chaminés do Douro de antigamente DR

Um pouco à semelhança da Casa dos Ecos — o restaurante pop-up, neste momento encerrado, abrirá para a temporada do Verão (em data a anunciar) e em simultâneo com este Bomfim 1896, com um registo permanente —, a oferta gastronómica será “uma reflexão da cozinha clássica”, do receituário tradicional mas também com “algumas abordagens mais contemporâneas”. “Utilizaremos os melhores ingredientes de todo o país. Iremos trazer à mesa as melhores matérias-primas que se podem encontrar ou desejar, desde os produtos locais mais simples aos mais exclusivos que eram utilizados aquando da preparação de um banquete digno de uma celebração ou visita muito importante”, descreve Pedro Lemos.

Foto "A lenha provém de árvores variadas, de produção sustentável" DR

Os pratos, refere-se em comunicado, serão “todos preparados a fogo”. “A lenha provém de árvores variadas, de produção sustentável com respeito pela sazonalidade e que conferem subtis diferenciações aos aromas dos pratos”, acrescenta-se.

A acompanhar o menu, uma extensa carta de vinhos que inclui vinhos com longo estágio, vinhos do Porto Single Harvest Tawny (Colheitas) de produção restrita e garrafas raras de Portos Vintage das garrafeiras da família Symington.

“No encalço do êxito do restaurante pop-up Casa dos Ecos, estamos muito felizes por estabelecer nova parceria com o talentoso chef Pedro Lemos, para mais uma vez criar um restaurante que celebre a gastronomia e os vinhos da nossa região”, sublinha Johnny Symington, chairman da Symington Family Estates.

Foto O interior da sala DR