Fim-de-semana na TV: crimes, recomeços e cumplicidades ao som de Aldina e Depeche Mode

CINEMA

Para Além das Cinzas

Hollywood, sábado, 22h25

Quando Russell acaba preso devido a um acidente de carro que resulta na morte de uma criança, o seu irmão, Rodney, deixa-se seduzir pelas palavras do líder de um dos mais perigosos gangues da zona. Uma vez em liberdade, Russell tenta afastá-lo dessa influência. É então que Rodney desaparece sem explicação. Um thriller dramático de Scott Cooper, com Christian Bale, Casey Affleck, Zoe Saldana, Sam Shepard, Willem Dafoe, Forest Whitaker e Woody Harrelson.

O Frágil Som do Meu Motor

RTP2, sábado, 23h31

Thriller psicológico escrito e dirigido por Leonardo António. Gabriela (Alexandra Rocha) é enfermeira numa Unidade de Queimados. Casada, mantém uma relação extraconjugal com alguém com quem se encontra sempre de olhos vendados. Vítor (João Villas-Boas) é um investigador a trabalhar num estranho caso em que as vítimas são queimadas por alguém que, meses antes, as engravida.

Mad Max - As Motos da Morte

Fox Movies, sábado, 00h47

Em 1979, este filme de acção pós-apocalíptico e carregado de adrenalina encheu as salas de cinema e deu a Mel Gibson o reconhecimento internacional. Encarna um polícia pouco convencional que se destaca num mundo caótico e desregrado, algures na civilização australiana. A certo ponto, vê-se envolvido numa luta de gangues de motociclistas que ocupam as auto-estradas, com perigo para a sua vida e da sua família. A sequela, Mad Max 2 - O Guerreiro da Estrada (também realizada por George Miller), passa logo a seguir.

Os Gatos Não Têm Vertigens

AXN Movies, domingo, 21h10

Com realização de António-Pedro Vasconcelos, uma história incomum sobre amor e amizade. Aos 18 anos, Jó (João Jesus) é já um rapaz desencantado. Vem de uma família disfuncional, foi criado com pouco afecto e deixou-se levar pelas piores companhias. Rosa (Maria do Céu Guerra), de 73 anos, é uma mulher bondosa que não consegue lidar com a morte recente do marido (Nicolau Breyner). Quando Jó é expulso de casa, refugia-se no terraço de Rosa e ela acolhe-o. É o início de uma cumplicidade forte, mas incompreendida.

Assim Nasce Uma Estrela

Fox Life, domingo, 22h20

Ally sempre sonhou ser uma estrela. Um dia, conhece Jackson Maine, um cantor consagrado que reconhece o seu talento e que a quer ajudar. Acabam por viver uma grande história de amor. Mas, ao mesmo tempo que ela começa a atingir o estrelato e a emocionar multidões, Maine torna-se vítima da implacável máquina de criar e destruir vedetas. Oscarizado pela canção Shallow, um drama musical dirigido por Bradley Cooper, na sua estreia em realização. É também argumentista e co-protagonista, ao lado de Lady Gaga.

O Intruso

RTP1, domingo, 1h01

Um jovem casal compra uma extensa propriedade em Napa Valley, a região da Califórnia (EUA) conhecida pela qualidade dos vinhos que produz. O problema é que Charlie Peck, o antigo dono, se recusa a aceitar que aquele lugar já não lhe pertence. Um thriller realizado por Deon Taylor, segundo um argumento de David Loughery, com Dennis Quaid a assumir o papel de vilão.

DOCUMENTÁRIOS

Jimmy Carter: O Presidente do Rock

RTP2, sábado, 19h57

Realizado por Mary Wharton e escrito por Bill Flanagan, traça um retrato do 39.º Presidente dos EUA (e Nobel da Paz) a partir da sua paixão pela música, que alavancou e marcou a sua carreira política. Willie Nelson, Bono Vox, Bob Dylan, Garth Brooks, Trisha Yearwood, Jimmy Buffett, Rosanne Cash, Chuck Leavell e Paul Simon, para além do próprio Jimmy Carter e dos políticos Andrew Young e Madeleine Albright, são algumas das figuras que participam no documentário.

Depeche Mode: Espíritos na Floresta

RTP2, sábado, 22h01

Os Depeche Mode pelos olhos dos fãs. É a partir da perspectiva de seis deles, escolhidos entre milhões, que se estrutura o documentário filmado por Anton Corbijn, o premiado cineasta que há muito colabora com a banda. Os testemunhos desses fãs, que vão revelando a sua história e a forma como as canções se infiltram na sua vida, são intercalados com doses generosas de imagens ao vivo, captadas sobretudo em Berlim, no final da extensa digressão mundial motivada pelo álbum Spirit – a mesma que trouxe o grupo, em 2017, ao festival Nos Alive!.

Notre Dame: A Catedral Eterna

História, domingo, 17h45

A 15 de Abril de 2019, um incêndio deflagrou em Notre-Dame. Paris e o mundo viram, em directo, as imagens das chamas que iam reduzindo a ruínas a catedral fundadora do gótico. Este documentário recorda páginas da história do monumento, mas concentra-se sobretudo no plano e processo de reconstrução, a partir do acesso a arquivos inéditos, simulações e testemunhos de peritos.

The Trials of Robert Durst

ID, domingo, 22h

Estreia. No início deste ano, o milionário Robert Durst morreu, aos 78 anos, num hospital prisional na Califórnia. Cumpria pena perpétua pelo homicídio da amiga Susan Berman. Tê-la-á assassinado por receio de que ela contasse que ele matara a mulher 20 anos antes – um crime nunca resolvido. E foi absolvido de matar e desmembrar um homem. A vida deste homem é esmiuçada ao longo de duas horas, com direito a pormenores das investigações e depoimentos prestados em tribunal, incluindo do próprio.

MÚSICA

Aldina: Tudo Recomeça

RTP2, domingo, 23h41

A dias de apresentar ao vivo o novo álbum (no São Luiz, Lisboa, a 6 e 7 de Junho), Aldina Duarte mostra-o aqui. O título, Tudo Recomeça, deixa intuir um renascimento. Reuniu temas que já tinha cantado e gravado, mas que, depois da pandemia e da solidão, pareciam encapsular outros significados e emoções. Reinterpretou-as e reinventou-se. E entregou a Manel Cruz a tarefa de lhe compor o único inédito deste disco tão pessoal: Ela, um retrato musical da artista que agora assina apenas como Aldina.

TEATRO

Espero por Ti no Politeama

RTP1, sábado, 21h24

Estreia televisiva do espectáculo de “revista-cabaré-e-pontapé” de Filipe La Féria. Foi assim que o descreveu ao PÚBLICO na altura da estreia, em Maio de 2021, depois da dureza que foi, para toda a sua equipa, atravessar as constrições da pandemia. “É uma sátira a este país, em que nos podemos rir de todas as desgraças que nos acontecem – e são muitas”, explicava. “Mas o riso é resistência”, acrescentava. No elenco surgem Vanessa, FF, Filipa Cardoso, Filipe Albuquerque, João Frizza, Bruna Andrade e Jonas Cardoso, entre muitos outros. Como alvos da paródia aparecem Cristina Ferreira, Madonna ou o “gangue do tio Sócrates”, sempre de mãos dadas com a crítica social e política. O público respondeu com lotações esgotadas.

DESPORTO

Futebol: Liverpool x Real Madrid

TVI, sábado, 19h50

Directo. Os reds e os merengues defrontam-se no Stade de France, em Paris, na final da Liga dos Campeões. O árbitro francês Clément Turpin dirige a partida.

Taça do Mundo de Ginástica Rítmica

RTP2, domingo, 15h

Ligação directa à Portimão Arena para assistir às provas finais da segunda etapa da competição. Marcam presença 85 atletas de 25 países, estando a Rússia e a Bielorrússia ausentes da comitiva.

INFANTIL

Miraculous World: As Aventuras de Ladybug em Xangai, a Lenda da Ladydragão (V. Port.)

Disney Channel, sábado, 20h30

A heroína-joaninha de Paris salta da série animada para um filme passado na cidade chinesa de Xangai. Mais tarde, às 22h25, ressurge noutra aventura longe de casa, desta vez em Nova Iorque.

Dia de Surf (V. Port.)

Hollywood, domingo, 8h05

Comédia de animação em jeito de reportagem nos bastidores do surf de competição. Seguimos o pinguim Cody Maverick (voz de Tiago Castro), jovem promessa do circuito profissional, que deixa a Antárctida em direcção à ilha Pen Gu, para entrar em competição. Ali conhece o descontraído Chicken Joe (António Feio), o promotor Reggie Belafonte (Filipe Duarte), o caça-talentos Mikey Abramowitz (André Maia), a salva-vidas Lani Aliikai (Margarida Cardeal) e o surfista-eremita Geek (Fernando Luís).