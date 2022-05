Partidos encerram debate do OE na especialidade com críticas ao “rolo compressor” da maioria absoluta

Os partidos terminaram o debate do Orçamento do Estado para 2022 na especialidade praticamente como começaram: com toda a oposição a apontar graves problemas e insuficiências ao documento final e com o PS a dizer que analisou as propostas de todos os partidos “com cautela” e que decidiu como foco nas “contas certas”, embora até tenha aprovado “mais de cem propostas de alteração”.